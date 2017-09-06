Путешествия
 

Россия проверит Турцию на вирус Коксаки

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Россия намерена отправить группу экспертов для проверки курортов Турции из-за ситуации с вирусом Коксаки. Об этом в среду, 6 сентября, сообщает ТАСС.

С подобным заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам чиновницы, сотрудники ее ведомства, а также представители Ростуризма отправятся в республику на следующей неделе, в период с 11 по 17 сентября. Попова добавила, что инспекция будет проводиться в тех регионах, в которых зафиксировано наибольшее количество жалоб на заражение вирусом.

«Мы выезжаем туда посмотреть, как организована работа и как это происходит, как вообще работают в отелях по обеспечению безопасности здоровья в части инфекционных болезней туристов Российской Федерации", — пояснила руководитель федеральной службы.

Российские эксперты также обсудят с турецкими коллегами, как именно выявляются случаи заражения вирусом Коксаки. «Пока эти вопросы абсолютно не прозрачны и не ясны — как это происходит, кому ставится какой диагноз и на каком основании», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора предупредила, что к тем туроператорам и турфирмам, которые не уведомили путешественников должным образом об эпидемиологической ситуации в Турции, будут применяться жесткие меры.

Ранее ситуационно-кризисный центр МИД РФ сообщил в Twitter, что в период с 1 июля по 2 сентября вирусом Коксаки в турецкой провинции Анталья заразились 59 россиян (в основном дети до 10 лет).

В августе Ростуризм уведомил путешественников, что поездки в республику могут быть сопряжены с угрозой здоровью из-за участившихся случаев заражения данным энтеровирусом.

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