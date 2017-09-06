США начали развертывание дополнительных систем ПРО в Южной Корее

Американские военные начали подготовку к постановке на боевое дежурство четырех дополнительных пусковых установок комплекса противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Об этом сообщает «Ёнхап».
Согласно заявлению Министерства обороны страны, комплексы будут размещены в 300 километрах к югу от Сеула на базе «Сонджу». В настоящее время на базе уже установлены две пусковые установки.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что предпринимаемые шаги напрямую связаны с ракетными и ядерными испытаниями, проводимыми Северной Кореей.
Размещаемая в Южной Корее высокотехнологичная система THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея состоит из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.
Президент США Дональд Трамп 28 апреля заявил, что Сеул должен заплатить Вашингтону за систему ПРО миллиард долларов.