США начали развертывание дополнительных систем ПРО в Южной Корее

Американские военные начали подготовку к постановке на боевое дежурство четырех дополнительных пусковых установок комплекса противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Об этом сообщает «Ёнхап».

Согласно заявлению Министерства обороны страны, комплексы будут размещены в 300 километрах к югу от Сеула на базе «Сонджу». В настоящее время на базе уже установлены две пусковые установки.

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В оборонном ведомстве подчеркнули, что предпринимаемые шаги напрямую связаны с ракетными и ядерными испытаниями, проводимыми Северной Кореей.

Размещаемая в Южной Корее высокотехнологичная система THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея состоит из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора.

Президент США Дональд Трамп 28 апреля заявил, что Сеул должен заплатить Вашингтону за систему ПРО миллиард долларов.