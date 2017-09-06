Януковича заподозрили в захвате власти и совершении конституционного переворота

Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в организации конституционного переворота в 2010 году и захвате власти. Об этом в среду, 6 сентября, сообщил в Facebook генпрокурор страны Юрий Луценко.

По версии следствия, уточняет он, Янукович с соратниками неконституционным путем расширили полномочия главы государства за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства, а также незаконно внесли изменения в конституционное законодательство страны.

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Генпрокурор добавил, что следователи также подозревают по этому делу бывшего министра юстиции Украины Александра Лавриновича.

На сайте Генеральной прокуратуры страны в то же время сообщается, что судебное слушание дела по обвинению Януковича в государственной измене состоится 6 сентября в Киеве в 10 часов по местному времени (совпадает с московским).

Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 годы. После насильственной смены власти в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — он покинул страну. На Украине в отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.