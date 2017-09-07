Раздевшегося туриста задержали в центре Львова

Во Львове задержали польского туриста, который нарушал общественный порядок. Об этом в Facebook сообщает управление городской полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел в первые выходные сентября. Операторы львовского Центра безопасности, просматривая видео с камер наблюдения, заметили на площади в центре города мужчину, который приставал к прохожим и вызывающе себя вел.

На место событий выехал полицейский патруль. Увидев стражей порядка, путешественник спустил штаны и трусы. В итоге силовики задержали его и доставили в участок.

Там выяснилось, что нарушитель оказался гражданином Польши. Позднее в полицию приехали его друзья, которые заплатили штраф за товарища и забрали его. Мужчина извинился за свое поведение.

В июле стало известно о том, что на пляже таиландского курорта Паттайя задержали двух полностью обнажившихся россиян (мужчину и женщину).