СМИ узнали любимую фразу Трампа

Чаще всего президент США Дональд Трамп использует фразу «Посмотрим» (We'll see). Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечает информагентство, этими слова глава государства часто реагирует на вопросы журналистов о национальной безопасности, направлениях политики и кадровых назначениях. Говоря о возможном повышении потолка госдолга ради помощи жертвам урагана «Харви» он сказал: «Посмотрим». Комментируя перспективы сотрудничества с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп пояснил: «Посмотрим, как пойдет».

«Это соответствует стратегии непредсказуемости и непринятия окончательного решения. Все всегда гадают. Он [Трамп] постоянно придерживался такой стратегии», — пояснил бывший сотрудник штаба политика Сэм Нюнберг.

Трамп известен экстравагантностью своих высказываний. 8 октября 2016 достоянием общественности стала запись разговора Трампа с радиоведущим Билли Бушем. Бизнесмен хвастался, что целует женщин и хватает за интимные места без разрешения, потому что он звезда, и ему можно это делать. Фраза вызвала крупный скандал перед президентскими выборами, состоявшимися ровно через месяц, однако не помешала Трампу выиграть их.