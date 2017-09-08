Отстранивший россиян от Паралимпиады британец покинул пост главы МПК

Бразилец Эндрю Парсонс избран президентом Международного паралимпийского комитета (МПК). Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 8 сентября.

Решение было принято на генеральной ассамблее организации, которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На этом посту Парсонс сменил британца Филипа Крэйвена, который возглавлял МПК с 2001 года.

До этого бразилец являлся вице-президентом организации. Он стал третьим президентом МПК, который был основан в 1989 году.

Помимо 40-летнего Парсонса на пост главы МПК претендовали Патрик Джарвис (Канада), Йон Петерссон (Дания) и Хайди Чжан (Китай).

6 сентября МПК отказал Паралимпийскому комитету России в восстановлении членства в организации и допуске российских спортсменов к международным соревнованиям.