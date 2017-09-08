Новый посол России в США рассказал о встрече с Трампом

Новый посол России в США Анатолий Антонов рассказал о первой встрече с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Подробности сообщает РИА Новости.

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«Я был принят президентом Трампом, вручил верительные грамоты. Со своей стороны сказал, что рассчитываем на отношения между нашими двумя странами, — заявил Антонов. — Трамп встретил дружелюбно и тепло. Мы условились с его коллегами, с его сотрудниками продолжать взаимодействие».

Кандидатура замглавы МИД России Анатолия Антонова на должность посла России в США была одобрена 18 мая. На этом посту он сменил Сергея Кисляка, который занимал должность с 2008 года. Он завершил свою миссию в Вашингтоне 22 июля, а 21 августа был формально освобожден от своих обязанностей и снят с должности постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне.