Британские дети опешили от вида аудиокассет

Британец Джеймс Крэйн (James Crane) познакомил своих детей с аудиокассетами, которые слушал в молодости. Ролик был опубликован в его Facebook-аккаунте и набрал более 65 тысяч просмотров и 1,5 тысячи комментариев.

На видео удивленные дети вертят в руках кассеты и пытаются понять, как с их помощью можно слушать музыку. Они попытались приложить их к уху, попытались найти разъем для наушников и даже гнездо для батареек. В итоге дети Крэйна прешли к выводу, что кассету нужно подключить к телевизору и смотреть клипы через дырочки для перемотки.

Ролик привлек внимание пользователей Facebook, которые массово принялись жаловаться друг другу, что после просмотра видео почувствовали себя старыми.