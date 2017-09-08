Лукашенко назвал белорусских хоккеистов хламом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал хоккеистов своей страны хламом. Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает by.tribuna.com.

«Надо привлекать молодежь, которая еще не забыла, что такое спорт. Не надо никого уговаривать. Мне говорят: "Ах, мало платим хоккеистам! Они все уедут". Слушайте, кому наш хлам нужен?» — сказал глава государства.

Лукашенко однако добавил, что на тех, кто уедет и даст результаты, нужно обращать внимание, им следует помогать. «Так мы (...) и поддерживаем!» — добавил он.

По словам президента, зарплаты в белорусском хоккее завышены. «То, что они показывают в чемпионате Белоруссии... Сколько они работают — столько мы им и платим. Даже еще лишнее платим», — заявил он.

Сборная Белоруссии не смогла выйти на зимние Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане. Эта Олимпиада стала второй, которую национальная команда пропустит.

Минское «Динамо» проиграло шесть матчей подряд на старте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В активе команды также одна победа.