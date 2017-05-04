Белорусских хоккеистов обыскали в Париже

Французская полиция провела досмотр игроков и тренеров сборной Белоруссии по хоккею, прибывших в Париж для участия в чемпионате мира 2017 года. Об этом сообщает «Прессбол».

В столицу Франции команда приехала на поезде из Бордо, где проводила матчи Евровызова.

«Когда поезд прибыл, нас якобы в целях безопасности попросили задержаться в вагоне. Через несколько минут, когда было дано разрешение на выход, мы попали в полицейское оцепление, которое неожиданно превратилось в импровизированный пункт таможенного досмотра. Причем довольно жесткого», — рассказал один из очевидцев.

По его словам, особенно тщательно проверяли медикаменты из сумки доктора команды. Досмотр длился около 20 минут, полицейские не нашли ничего запрещенного.

Чемпионат мира — 2017 пройдет в Париже и Кельне с 5 по 21 мая. Белорусская команда на групповом этапе сыграет со сборными Финляндии, Чехии, Канады, Швейцарии, Франции, Словении и Норвегии. Все встречи пройдут во французской столице.