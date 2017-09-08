В центре Киева сторонники ДНР и ЛНР избили ветерана АТО

В Киеве группа неизвестных избила ветерана АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют силовую операцию в Донбассе). Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщается в группе «Киев Оперативный» в Facebook.

Инцидент произошел в центре столицы — у бара «Гадкий Койот» на улице Мечникова. Один из посетителей возмутился тем, что неизвестный мужчина громко прославляет самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) и потребовал объяснений.

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«Ценитель террористов (так в Киеве называют ополченцев — прим. «Ленты.ру») позвал друзей, которые начали изо всех сил избивать мужчину. Разбили голову. Мужчина не растерялся и достал нож, потому что бой был очень неровный — 12 против одного», — говорится в сообщении. После этого боец АТО бросился с ножом на прибывший по вызову наряд полиции и ранил одного из полицейских.

В августе в Днепропетровске (переименован Верховной Радой Украины в Днепр) пьяный участник АТО избил четырех полицейских, которые пытались его задержать за вождение в нетрезвом виде.

В июне сообщалось, что в Ровно участника военной операции Киева в Донбассе, потерявшего ногу в боях в Луганском аэропорту, избили местные жители. По словам бывшего военнослужащего, он попытался остановить нетрезвых молодых людей на скутере. Когда он начал вызывать полицию, местные жители избили его. В результате драки у ветерана лопнула барабанная перепонка и был поврежден протез.