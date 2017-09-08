В Севастополе установленные границы земельных участков внесут в госкадастр

Установленные ранее границы земельных участков в Севастополе признаны актуальными для государственного кадастра недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Власти Севастополя внесли изменения в порядок включения в госкадастр сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. Это позволит владельцам земельных участков не проходить процедуру уточнения их границ.

«Мы делаем системный шаг, который упростит жизнь большому количеству наших горожан. В результате владельцы более 58 тысяч участков будут освобождены от необходимости проходить процедуру уточнения границ своих земельных участков. Установленные ранее координаты будут внесены в госкадастр недвижимости, а гражданам не потребуется предпринимать каких-либо дополнительных действий», — отметил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Материалы по теме «Нам хватает всего, только работай» И.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников о новых крышах и жизни по закону

Глава города также подчеркнул, что такой шаг «позволит защитить права законных владельцев земельных участков и снять с них излишнюю финансовую нагрузку». Заместитель губернатора Илья Пономарев в свою очередь напомнил, что в конце 2016 года в госкадастр были перенесены сведения о более чем 60 тысячах ранее зарегистрированных земельных участках.

В пресс-службе правительства Севастополя уточнили, что в рамках федеральной целевой программы развития единой системы регистрации прав и кадастра учета недвижимости региону выделено более 50 миллионов рублей для оцифровки архивных документов в отношении объектов капитального строительства. Всего, в 2017 году около 150 тысяч архивных дел, имеющихся в фондах БТИ и Севастопольского реестра, будут переведены в электронную форму и внесены в единый госреестр недвижимости.

В мае глава департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко и депутат законодательного собрания Алексей Чалый заявили, что генеральный план Севастополя сохранит права жителей города на земельные участки и жилые дома.