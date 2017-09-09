Путин поручил субсидировать обустройство парков в регионах

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обеспечить субсидирование регионов на обустройство городских парков в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Обеспечить предоставление в 2018-2022 годах ежегодно из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в объеме не менее предусмотренного на 2017 год на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе на поддержку обустройства мест массового отдыха населения», — говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.

Также правительству поручено рассмотреть вопрос о завершении в кратчайшие сроки процедуры передачи земельных участков, находящихся в границах военных городков, в муниципальную собственность.

Поручения должны быть выполнены в срок до 1 ноября.