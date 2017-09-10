Онлайн-марафон «Ночь выборов» предложили повторить в марте

Во время президентских выборов, которые намечены на следующий год, следует повторить онлайн-марафон «Ночь выборов», считает пранкер Владимир Кузнецов (Вован). Такое мнение он высказал в ходе выступления на площадке «Хайп-парк» в ходе онлайн-марафона в воскресенье, 10 сентября.

«Много людей, несмотря на позднее время, до сих пор тут», — отметил пранкер, пошутив при этом, что большая часть людей столпилась у праздничного стола.

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Его коллега Алексей Столяров, более известный как Лексус, позитивно оценил формат онлайн-марафона. «Попытка срубить хайпа полезна тем, что она позволяет направить в реальное русло политическую повестку», — отметил он.

Политолог Сергей Марков предположил, что в марте 2018 года «Ночь выборов» соберет еще больший аншлаг: «Это скорее репетиция к мартовскому такому же событию».

Президентские выборы пройдут в России в марте следующего года. О намерении участвовать в них уже заявляли, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский, оппозиционер Алексей Навальный. В ходе «Ночи выборов» о президентских амбициях заявил политолог, Великий мастер масонской ложи России Андрей Богданов.