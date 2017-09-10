Политолог Богданов объявил о намерении баллотироваться в президенты

Политолог Андрей Богданов заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2018 году. О своем решении он сообщил во время онлайн-марафона «Ночь выборов», который проходит в здании DJ Telegraph на улице Тверской в центре Москвы.

«Я могу сразу заявить, что я иду кандидатом в президенты на эти выборы, сто процентов», — сказал он. Для специалиста в сфере политтехнологий это будет вторая президентская кампания в жизни.

Выборы президента России состоятся в марте 2018 года, кампания официально будет объявлена в период с 7 по 17 декабря 2017-го.

10 сентября в России проходит единый день голосования. Прямые выборы глав субъектов состоятся, в частности, в Марий Эл, Карелии, Мордовии, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города.

В столице проходят выборы советов депутатов в 125 районах — во всей старой Москве, кроме Щукино, а также в городском округе Троицк в Новой Москве. По итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Мосгоризбиркома, на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.