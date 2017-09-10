Пранкеры Лексус и Вован напугали своей книгой писателя Быкова

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус, раскрыли подробности прослушки бизнесмена Бориса Березовского в своей книге «По ком звонит телефон». Об этом они рассказали в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов — 2017» в воскресенье, 10 сентября.

Столяров также пошутил, что в книге названа сумма, которую он с коллегой получает за телефонные розыгрыши политиков от представителей силовых ведомств.

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Он также рассказал о произошедшем на литературной выставке случае: «Дмитрий Быков увидел название [книги] и убежал от нас. Ни разу не видел, чтобы бегал писатель».

Говоря о проблемах привлечения молодежи на выборы, пранкеры отметили, что ее необходимо возвращать к политике. «Молодежи нужно давать влиять на что-то», — отметил Столяров, в качестве примера приведя инициативу по созданию совета блогеров при Госдуме.

Владимир Кузнецов в свою очередь призвал сверстников «отдать 30 минут жизни и сходить на избирательный участок».

Онлайн-марафон «Ночь выборов» начался в 14:00 по московскому времени и продлится до двух часов ночи, когда в России закроются все избирательные участки.