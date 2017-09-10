На выборах главы Свердловской области обозначился лидер

Врио руководителя Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия») лидирует на выборах губернатора региона. Об этом сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 10 сентября.

По итогам подсчета 0,04 процентов протоколов Куйвашев набрал 67,78 процентов голосов избирателей. Вторую строчку занимает кандидат от КПРФ Алексей Парфенов, его поддержали 13,33 процента.

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В Свердловской области прямые губернаторские выборы проходят впервые с 2003 года. На них зарегистрировалась рекордное для этой кампании число кандидатов, всего их шесть: врио руководителя региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), депутат Госдумы Игорь Торощин (ЛДПР), депутат екатеринбургской Думы Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за справедливость и Константин Киселев от «Зеленых», а также выдвинутый КПРФ Алексей Парфенов. О губернаторских амбициях также заявляли мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и осужденная за репост в соцсетях воспитательница Евгения Чудновец, однако они не прошли регистрацию.

Куйвашев возглавил регион в 2012 году. В 2011-м он был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. С июля 2007-го до января 2011 года являлся главой администрации Тюмени. С декабря 2005-го по июль 2007 года — глава администрации Тобольска.