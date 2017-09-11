Порошенко понадеялся на попытку прорыва Саакашвили в Грузию

Президент Украины Петр Порошенко высказал надежду, что политик Михаил Саакашвили будет так же упорно пытаться попасть в Грузию, как он стремился прорваться на Украину. Об этом глава государства заявил в понедельник, 11 сентября, на встрече с медицинскими работниками в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

«Наши пограничники (...) поступили правильно, не применив оружие, на использование которого они имели полное юридическое право. Они не дали разжечь пожар, конфликт внутри страны, чего эти политиканы добивались», — сказал Порошенко.

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Днем ранее представитель Госпограслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что украинские пограничники получили приказ не применять оружие во время инцидента на посту «Шегини», где Саакашвили со сторонниками перешли границу.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили в польском Перемышле сел в поезд до Киева. На вокзале состав был задержан, после чего политик направился к польско-украинской границе на автобусе. На пункте пропуска «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. По данному факту украинская полиция начала расследование.

Саакашвили занимал пост губернатора Одесской области Украины с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он был президентом Грузии, после чего его лишили гражданства и возбудили несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.