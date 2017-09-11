Российский бренд снял бабушку в рекламе коллекции осень-зима

Российский бренд Mirstores предложил в качестве героини новой коллекции осень-зима 2017 бабушку «в образе железной леди». Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 11 сентября.

Главным фокусом коллекции, по словам ее создателей, стала трикотажная одежда в минималистичном стиле. «Традиционно залогом ее успеха стали качество пряжи и техники вязания», — отмечается в пресс-релизе.

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В коллекции представлены объемные свитера в трех новых моделях: с высоким воротом, круглым горлом и с принтом в виде зигзага. Помимо свитеров oversize, ставших бестселлерами, коллекцию дополнили изделия тонкой машинной вязки.

Кроме того, бренд впервые выпустил аксессуары, среди которых шерстяные шарфы в рубчик в цвет костюмов на каждый день.

Mirstores — российский бренд, специализирующийся на трикотажной одежде. Производство компании сочетает в себе ручной труд и работу на фабричном оборудовании и локализовано в регионах России.

10 августа сообщалось, что новым лицом итальянской марки Missoni стала американская топ-модель Джиджи Хадид. Она приняла участие в новой рекламной кампании и представила несколько моделей одежды: трикотажные платья, кардиганы, шерстяные легинсы и брюки клеш в стиле 1960-х годов.