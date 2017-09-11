Полицейские заподозрили несовершеннолетних в курировании «групп смерти»

Полицейские заподозрили троих подростков из Самарской, Нижегородской и Владимирской областей в том, что они являлись кураторами так называемых «групп смерти» и давали другим школьникам в соцсетях опасные задания. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, во Владимирской области 14-летний житель поселка Сокол вел в соцсетях «деструктивную переписку» с несовершеннолетними под видом координатора одной из «групп смерти». При этом в случае невыполнения заданий подросток прибегал к угрозам, точно описывая местоположение дома и близлежащих объектов.

Самарские полицейские заподозрили ученицу восьмого класса одной из школ города Тольятти в том, что она зарегистрировалась в социальной сети при помощи телефона своего отца, а для оформления анкеты использовала случайные фотографии. После этого девушка начала вести переписку с подростками, давая им «задания», которые должны были привести их к трагическому финалу.

В города Павлово Нижегородской области сотрудники управления «К» МВД России установили 14-летнюю жительницу, которая, предположительно, представлялась администратором «группы смерти» и рассылала с мобильного телефона сообщения, содержащие опасные для жизни и здоровья задания. В ходе обыска у нее были изъяты технические средства: ноутбук и смартфон.

В настоящее время все подростки, не достигшие возраста уголовной ответственности, поставлены на профилактический учет в комиссиях по делам несовершеннолетних, ведется работа с их родителями. Как отмечают в МВД, по решению суда будут некоторых из них поместят в центры временного содержания для малолетних правонарушителей или в специальные учебные заведения закрытого типа.