Режиссер предстанет перед ливанским военным трибуналом из-за своего фильма

Франко-ливанский режиссер Зиад Дуэри задержан в аэропорту Бейрута. Об этом в понедельник, 11 сентября, пишет Deadline.

У кинематографиста конфисковали французский и ливанский паспорта. Его обязали предстать перед военным трибуналом. Дуэри обвинили в несанкционированном властями Ливана посещении Израиля, где режиссер снимал сцены для фильма «Атака» 2012 года.

«Я глубоко задет произошедшим. Я вернулся в Ливан с призом из Венеции», — отметил Дуэри, добавив, что не знает, кто инициировал его преследование.

9 сентября сообщалось, что актер Камел Эль Баша получил на 74-м Венецианском кинофестивале кубок Вольпи за лучшую мужскую роль в фильме Дуэри «Оскорбление».

В Ливане действует закон от 1955 года, запрещающий любые контакты с Израилем и израильтянами и предусматривающий бойкот израильской продукции. «Атака» повествует о палестинском докторе, который узнает о причастности своей жены к теракту в израильском ресторане. Фильм был запрещен в Ливане в 2013 году.