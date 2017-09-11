Металлическая горка придавила ребенка на детской площадке в Хабаровске

Восьмилетний мальчик погиб в Хабаровске после падения на него металлической горки на детской площадке. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел 2 сентября на детской площадке во дворе дома по улице Руднева в Хабаровске. «Произошло падение металлической горки на восьмилетнего мальчика. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека») в отношении 39-летней женщины — начальника отдела жилищно-эксплуатационного участка подрядной организации. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе следствия подозреваемая дала признательные показания.

Следственное управление разъяснило, что за совершение данного преступления предусмотрено несколько видов наказания, в том числе лишение свободы на срок до 10 лет.