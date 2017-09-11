Единороссы набрали более 40 процентов на выборах в гордуму Владивостока

Партия «Единая Россия» стала победителем выборов в городскую думу Владивостока, набрав более 40 процентов голосов. Об этом, как передает ТАСС, сообщает избирательная комиссия Приморского края.

По итогам обработки 100 процентов бюллетеней, «Единая Россия» набрала 40,65 процента голосов. На втором месте КПРФ с результатом 22,19 процента. Также в гордуму проходят ЛДПР (11,61 процента), Партия пенсионеров (7,78 процента) и «Справедливая Россия» (7,68 процента).

Помимо этого представители «Единой Россия» стали победителями в 14 одномандатных округах, еще в трех победили представители КПРФ.

Партия «За женщин России» и Коммунистическая партия социальной справедливости не преодолели пятипроцентный барьер, набрав 2,43 и 3,52 процента соответственно.

Явка на выборах составила 14,47 процента.

В Единый день голосования 10 сентября во Владивостоке избирали 35 депутатов городской думы.

