На Манхэттене сняли счетчик госдолга США

Со здания в нью-йоркском районе Манхэттен демонтировали табло, которое демонстрирует подсчет государственного долга США. Его сняли утром 12 сентября, передает РИА Новости.

Предположительно, табло нуждается в модернизации для отображения актуальной суммы, которая недавно впервые превысила отметку в 20 триллионов долларов.

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Историческая планка была преодолена 8 сентября после того, как президент США Дональд Трамп подписал утвержденный Конгрессом закон о повышении потолка госдолга до 8 декабря. Глава государства пошел на данный шаг при условии, что парламентарии одновременно примут пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана «Харви». Если бы Трамп не согласился, то Соединенным Штатам пришлось бы объявить технический дефолт.

Так называемые часы госдолга и ранее демонтировали для модернизации, а в начале 2000-х годов, когда размер суммы снизился, счетчик вообще отключался, поскольку технически не был приспособлен к уменьшению отображаемого показателя.

Первое табло было установлено в 1989 году, когда госдолг составлял 2,7 триллиона долларов. В первой строке указана общая сумма, во второй — доля, приходящаяся в среднем на каждую американскую семью.