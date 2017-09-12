В Петербурге депутат-единоросс вызвал на рэп-баттл коллегу из оппозиции

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин («Единая Россия») вызвал на рэп-баттл своего коллегу Максима Резника. Об этом сам Резник сообщил на своей странице в Facebook.

«Принимаю вызов», — отреагировал парламентарий.

Как уточняет РИА Новости, предполагаются дебаты в литературно-поэтической форме в пять раундов по две минуты. Среди заявленных тем — вопрос о публичных протестных мероприятиях, передача Исаакиевского собора РПЦ, воссоединение Крыма с Россией, ситуация вокруг фильма «Матильда», а также борьба с коррупцией.

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Время и место словесной дуэли пока не определено.

Тема реп-баттлов получила широкую популярность после того, как в ночь на 14 августа на YouTube была опубликована запись словесного состязания рэперов Оксимироном (Мирон Федоров) и Славы КПСС (он известен еще как Гнойный и Слава Карелин). Сам поединок состоялся 6 августа. Оксимирон проиграл Гнойному со счетом 0:5. На данный момент число просмотров видео превысил 22,5 миллиона.