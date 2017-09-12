Jaguar показал пятиместный спорткар

Компания Jaguar представила спортивный пятиместный кроссовер E-PACE на Международном автосалоне во Франкфурте. Об этом рассказал корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 12 сентября.

Среди основных достоинств автомобиля его создатели выделили новейшие мультимедийные технологии и практичные решения для современных занятых семей, подключение до восьми мобильных устройств через 4G-роутер, мультимедийную систему Touch Pro: доступ к приложениям во время поездок, а также технологию Configurable Dynamics.

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«Легкая архитектура подвески, полный привод, технологии Active Driveline и Torque Vectoring: превосходная управляемость и уверенность на любом покрытии», — прокомментировали новую машину в Jaguar. На российском рынке будут представлены автомобили только с полным приводом и автоматической коробкой передач.

4 августа сообщалось, что автомобиль Jaguar I-Pace назван «Самым важным концепт-каром 2017 года». К такому выводу пришло жюри церемонии North American Concept Vehicle Awards. Машина также была удостоена звания «концепт года».