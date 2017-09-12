Саакашвили признался в желании сменить одежду в Киеве

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что уже чувствует себя на Украине как дома. Об этом он поведал в интервью телеканалу NewsOne во вторник, 12 сентября.

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«Я очень хочу домой. Львов — в какой-то степени тоже мой дом. У меня много дел, но я несколько часов просидел на Ратушной площади, наслаждаясь солнышком — ощущение родных стен. Но у меня дом в Киеве, и хочется туда заехать, поменять одежду», — заявил он.

Ранее 12 сентября в МВД Украины заявили, что Михаил Саакашвили находится на территории Украины незаконно, но достаточных оснований для его задержания пока нет.

10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили прорвался в страну из Польши на контрольно-пропускном пункте «Шегини». Сторонники опального политика прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. Позднее он обвинил украинских полицейских в том, что те украли его паспорт.

На следующий день, 11 сентября, украинская полиция завела в отношении Саакашвили уголовное дело по статье («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Ранее привлечь Саакашвили и его сторонников к ответственности пообещал генеральный прокурор Юрий Луценко.