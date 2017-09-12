Правительство ограничило права трудовых инспекций

Правительство России утвердило новый порядок проведения проверок при надзоре за соблюдением трудового законодательства, который вступит в действие со следующего года. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Как следует из документа, в ходе плановых проверок ревизоры обязаны будут использовать специальные проверочные листы. В них пропишут вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю только «наиболее значимые обязательные требования трудового законодательства». За пределы этих требований контролеры больше выходить не смогут.

«При плановых проверках работодателей, относящихся к категории умеренного риска, проверочные листы будут применяться с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2018 года — при плановых проверках всех работодателей», — сообщается в документе.

Отмечается, что внедрение чек-листов должно снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций, повысить прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов при проведении плановых проверок, а также систематизировать, сократить и актуализировать обязательные требования в сфере труда.