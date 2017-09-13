Основы блокчейна и криптовалют включили в программу российских вузов

Учебную программу ведущих российских вузов на 2017-2018 год дополнили изучением основ блокчейна и криптовалют, передает RT в среду, 13 сентября, cо ссылкой на представителей нескольких университетов.

Изучением инновационных технологий, в частности, займутся будущие финансисты, обучающиеся в МГУ, ВШЭ, МИСиСа, МФТИ и СПбГЭУ.

«Сразу для нескольких программ у нас будут проходить мастер-классы — для этого мы приглашаем представителей индустрии. Кто-то в целом будет рассказывать про блокчейн, кто-то про — биткоины», — рассказал член управляющего совета магистерской программы «Финансовая аналитика» экономического факультета МГУ Сергей Студников.

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В Высшей школе экономики криптовалюты будут изучать, обучающиеся по программе «Финансовые технологии и анализ данных».

Спрос на блокчейн-специалистов на российском рынке труда, по словам директора Ассоциации криптовалют и блокчейна Арсения Щельцина, уже имеется и со временем будет расти.

1 сентября сообщалось, что в блокчейн-центре Внешэкономбанка (ВЭБ) будет создан департамент тинейджеров. «В нем будут работать и развивать свои компетенции по блокчейну только подростки 14-17 лет», — объяснил глава ВЭБа Сергей Горьков.

Блокчейн (от английского blockchain — «блочная цепь») — технология распределенных баз данных, основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей. Она устойчива к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации.