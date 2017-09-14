Арабский бренд показал россиянкам коллекцию вечерних нарядов

Онлайн-универмаг Farfetch представил российским покупательницам коллекцию вечерних платьев The Modest Edit арабского бренда Bambah. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 13 сентября.

«Коллекция Bambah Modest — это умелая адаптация главной линии арабского бренда женской одежды и вечерних платьев Bambah. Каждая модель выполнена из роскошных тканей, что создает изящный силуэт и легкость движения», — отметила пресс-служба универмага.

Фото: пресс-служба Farfetch 1 /9

Арабский бренд Bambah появился в Дубае. Он изготовляет винтажную одежду и аксессуары 1950-х годов. Все линейки компании созданы для того, чтобы покупательницы смогли подчеркнуть свою женственность.

Ранее сообщалось, что Farfetch представил сумки, дамские рюкзаки и клатчи из капсульной коллекции аксессуаров Bulgari Serpenti Forever by Nicholas Kirkwood.

Компания Farfetch основана в 2008 году Жозе Невешем и на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в 37 странах, объединяя более 400 бутиков по всему миру.