Более 100 тысяч человек эвакуировали в Москве из-за сообщений об угрозах взрывов

Свыше 100 тысяч человек было эвакуировано из-за поступивших накануне в правоохранительные органы анонимных сигналов о минировании социальных и иных объектов. Такие данные озвучил «Интерфаксу» информированный источник в четверг, 14 сентября.

В общей сложности в среду экстренные службы Москвы получили 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах. «Это учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы, другие общественные здания», — сказал собеседник агентства.

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Информация о заложенных взрывных устройствах начала поступать днем 13 сентября. Большая часть сообщений о минировании касалась торговых центров, в числе которых «Афимолл сити», «Метрополис», «Город», ГУМ, «Фестиваль», «Варшавский» и «Кожевники». Людей также эвакуировали из гостиниц «Космос» и «Звездная» на ВДНХ, «Азимут отель» на Олимпийском проспекте и здания Первого Московского медицинского университета имени Сеченова на Малой Трубецкой улице. Кроме того, неизвестные сообщали о том, что взрывы могут произойти на Киевском и Казанском вокзалах столицы, однако там эвакуация не проводилась.

Как рассказали «Ленте.ру» в правоохранительных органах, звонки были сделаны при помощи сервисов интернет-телефонии в разное время и из разных мест.

Ни в одном из случаев сообщения о минировании не подтвердились.