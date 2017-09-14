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Венедиктов запросил у «Газпром-Медиа» охрану для Латыниной

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Алексей Венедиктов
Алексей Венедиктов

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил председателя правления «Газпром-Медиа» Дмитрия Чернышенко рассмотреть возможность предоставления охраны покинувшей Россию журналистке Юлии Латыниной и ее семье после их возвращения в страну. Текст письма Венедиктов разместил в своем Twitter.

«В течение нескольких месяцев наш журналист Юлия Латынина подвергалась нападениям различных хулиганствующих элементов. Я вынужден был на некоторое время эвакуировать ее из страны. В этой связи прошу Вас: рассмотреть возможность о предоставлении охраны Юлии Латыниной и ее семье по возвращению в Россию. Попросить службу безопасности холдинга вступить во взаимодействие с правоохранительными органами для координации расследования по поводу этих нападений», — сказано в письме.

Юлия Латынина заявила о том, что покинула Россию, 9 сентября. По ее словам, решение было принято после поджога ее автомобиля неделей ранее. Как заявила журналистка, после инцидента, когда ее дом облили «пахучей жидкостью», она публично обратилась к тем, кто это сделал, и просила «хотя бы не трогать родителей», но, судя по всему, это не остановило заказчика нападений.

Автомобиль Латыниной сгорел утром 3 сентября. Возгорание заметили родители журналистки. Ее отец проснулся от резкого хлопка, после чего вышел на улицу и увидел горящую машину. Пожарные приехали примерно через десять минут, когда автомобиль почти полностью выгорел.

По мнению журналистки, поджог совершили люди, напавшие на ее дом в июле. Однако прибывший на место следователь рассказал ей, что возгорание могло быть вызвано неисправностью электропроводки.

В ночь на 19 июля дом Латыниной в Переделкино облили дурно пахнущей жидкостью. По заявлению журналистки, при этом пострадали восемь человек, в том числе четверо пожилых людей и двое детей. Полиция в ходе проверки установила, что разлитая жидкость опасности для здоровья не представляет.

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