Банки выпустили 260 миллионов платежных карт в первом полугодии

Российские банки в первом полугодии 2017 года выпустили почти 260 миллионов платежных карт, это на четыре процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил ЦБ.

При этом, если на 1 июля 2016 года активных карт (использовавшихся для совершения операций — прим. «Ленты.ру») было 133,5 миллиона штук, то год спустя — уже 144 миллиона, отмечается в сообщении.

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В январе-июне по картам было совершено в общей сложности 10,9 миллиарда операций на 27,6 триллиона рублей. Большинство из них было проведено при оплате товаров и услуг — более восьми миллиардов транзакций на 7,7 триллиона рублей.

По данным ЦБ, объем операций с использованием платежных карт, эмитированных российскими банками, в первом квартале 2017 года вырос на 31 процент в годовом выражении. Показатель вырос до 3,5 триллиона рублей.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон, который обяжет банки использовать исключительно национальные платежные системы при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих денежные выплаты из бюджета или государственных внебюджетных фондов.