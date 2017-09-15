ЛДПР призвала приравнять телефонных террористов к пособникам реальных боевиков

ЛДПР призывает парламентские фракции и правоохранительные органы ужесточить наказание за телефонный терроризм. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает РИА Новости.

«Давайте примем меры, повышающие ответственность за телефонный терроризм, может быть, вплоть даже до приравнивания к пособникам террористов», — заявил депутат Михаил Дегтярев в ходе выступления от фракции ЛДПР на заседании Госдумы.

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По его словам, когда работают специальные службы, спасатели и саперы, реальные террористы могут узнать необходимую для совершения нападения информацию, к примеру маршруты эвакуации людей.

На этой неделе по России прокатилась очередная волна анонимных звонков о минировании, в результате были эвакуированы десятки тысяч человек в четырех городах, включая Москву. В частности, в столице эвакуировали 16 школ. Неизвестные также сообщали об угрозах взрывов на вокзалах, в административных зданиях, торговых центрах и жилых домах.

14 сентября стало известно, что по уголовным делам, возбужденным после массовых заведомо ложных сообщениях о терактах, задержаны первые подозреваемые — выступившие в качестве подражателей подростки. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что волны анонимных звонков с угрозами инициированы из-за рубежа лицами, связанными с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).