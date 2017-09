Автор черепа в алмазах и акулы в формалине поработал для дома Lalique

Дэмьен Херст пополнил свою лимитированную коллекцию Etermnal для французского дома Lalique. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 16 сентября.

Художник, прославившийся, в числе прочего, своими арт-объектами в виде акулы в формалине и человеческого черепа, покрытого бриллиантами (ограненными алмазами), дополнил линию Enternal, запущенную в 2015 году, семью хрустальными скульптурами голубей и двумя новыми декоративными панелями.

Скульптуры голубей выполнены в старинной технике «потерянного воска» из черного, прозрачного или полированного хрусталя ограниченными сериями от 20 до 35 пронумерованных экземпляров. К трем декоративным панелям с рельефом в виде бабочки (Love, Hope и Beauty), выпущенным в 2015 году, прибавились панель Memento с изображением черепа и панель Prayer в виде сердца, пронзенного кинжалом. Изображения нанесены методом горячей прессовки на хрустальные панели Lalique и представлены в разных оттенках в количестве 50 экземпляров. Все работы продаются с сертификатом с подписью художника.

Дэмьен Херст — британский художник, уроженец Бристоля. Лауреат премии Тернера (Turner Prize, 1995). Работает в жанре инсталляции, скульптуры, живописи и рисунка. С 1987 года по настоящее время было организовано около 90 персональных выставок Херста, они входят во многие частные и публичные коллекции и продаются на аукционах за крупные суммы. В 2017 году в Венеции открылась большая экспозиция Дэмьена Херста Treasures from the Wreck of the Unbelievable («Сокровища после крушения невероятного») — проект, которому художник посвятил около десяти лет.