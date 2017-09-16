Данк Мозгова вошел в пятерку лучших моментов полуфиналов Евробаскета

Бросок сверху центрового сборной России Тимофея Мозгова вошел в пятерку лучших моментов полуфиналов Евробаскета. Видеозапись появилась на YouTube-канале Международной федерации баскетбола (ФИБА)

Спортсмен исполнил данк в игре с командой Сербии, которая завершилась поражением россиян со счетом 79:87. Приняв передачу от партнера Дмитрия Хвостова, Мозгов развернулся к кольцу и с сопротивлением соперника забросил мяч сверху.

17 сентября сборная России сыграет в матче за третье место с командой Испании, в этот же день состоится финал Евробаскета, в котором встретятся сербы и словенцы.