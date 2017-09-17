Украинец вызвал полицию из-за ответа кассирши гипермаркета на русском языке

В украинском Вышгороде покупатель гипермаркета вызвал полицию из-за того, что кассирша ответила ему, что не понимает государственный язык. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, женщина аргументировала это тем, что она русская. «Я сообщаю, что она нарушает законы Украины, по которым обслуживание/предоставление информации по умолчанию должно происходить на украинском языке», — пишет он.

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По словам мужчины, в ходе инцидента он попросил вызвать администратора и подать ему книгу жалоб. Ее ему не выдали, и он вызвал полицию, после чего написал заявление прямо на месте.

6 сентября стало известно, что принятый Верховной Радой Украины 5 сентября закон об образовании вводит фактический запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. Во втором чтении в законе была принята норма о том, что с 2018 года только в начальной школе останутся классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств, в том числе и русском. С пятого класса преподавание предметов на языках национальных меньшинств отменяется. А с 2020 года обучение на языках национальных меньшинств будет ликвидировано и в младших классах.