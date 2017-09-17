Омские профсоюзы пригрозили властям требованием отставки

Омские профсоюзы готовы потребовать отставки областного правительства в случае невыполнения властями их условий. Об этом заявили участники митинга, прошедшего на Театральной площади города, передает в воскресенье, 17 сентября, ТАСС.

На мероприятии собралось около полутора тысяч человек. Работники промышленной сферы требовали в первую очередь нормальных условий труда.

«Обеспечьте предприятия нашего направления полной загрузкой, и мы сможем зарабатывать достойную зарплату, обустроить людям рабочие места, гарантировать молодым специалистам трудоустройство и решить свои социальные вопросы», — сказал лидер профсоюзной организации городского производственного объединения «Полет» Владимир Алексеев.

Он отметил, что властям необходимо дать справедливую оценку тем, кто трудится во вредных условиях, и способствовать тому, чтобы работники могли позволить себе приобрести жилье.

«Полет» — одно из крупнейших промышленных предприятий России, которое более 65 лет специализируется на выпуске ракетно-космической и авиационной техники.