Умер обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Егорович

Бывший нападающий московского «Спартака» Вячеслав Егорович умер в возрасте 71 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Причина смерти спортсмена не уточняется. Время и место похорон будут объявлены позднее. С 1990 года Егорович занимал пост начальника команды ветеранов «Спартака», позднее — ее генерального директора.

Егорович родился 18 августа 1946 года в немецком городе Штендаль, который тогда входил в зону советской оккупации. Первым клубом нападающего был «Металлург» из Запорожья. За «Спартак» он выступал с 1971 по 1972 год.

Форвард в 1971-м завоевал Кубок СССР в составе московского клуба, став лучшим бомбардиром розыгрыша турнира.