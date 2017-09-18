Депутат Рады пригрозила захватом Москвы украинской армией

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Оксана Корчинская заявила, что Киеву не следует надеяться на договороспособность России, разногласия между двумя странами могут быть разрешены только после захвата украинской армией Москвы. Об этом она сказала в эфире телеканала «112 Украина», видео выступления доступно на YouTube (с 21 минуты).

«Наша победа возможна только тогда, когда мы освободим Россию, освободим Москву — иначе невозможно. Наша победа по-другому не наступит, эта угроза будет всегда. У них всегда будут эти амбиции, независимо от того, Путин будет там или придет какой-нибудь очередной якобы демократ, который скажет, что все равно "Крым наш"», — заявила Корчинская.

Она выразила мнение, что противостояние Украины и России длится уже 500 лет. «Этот враг только назывался разными именами. И не нужно сейчас ни на что надеяться», — сказала народная избранница.

Материалы по теме Проверка на вшивость Подземные бани, чесотка и прочие трудности украинских солдат на передовой

Украинские парламентарии не первый раз грозят переносом боевых действий на территорию России. 3 июля депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук заявил, что противостояние в Донбассе закончится разрушением украинской армией Кремля. В январе представитель фракции «Народного фронта» Андрей Тетерук выразил мнение, что украинская армия способна победить российскую и провести парад на Красной площади.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет соседа в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.