«Голые» свитера за две тысячи долларов раскупили в рекордный срок

Американский бренд Calvin Klein распродал все прозрачные свитера из осенней коллекции за рекордный срок. Об этом сообщает Daily Mail.

14 сентября компания представила новую линейку Calvin Klein's Fall 2017, в которую вошел свитер для мужчин и женщин из прозрачного нейлона с фиолетовыми, синими и красными шерстяными рукавами. Он продавался в онлайн-магазине Ssense, его стоимость составляла две тысячи долларов.

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Также в коллекции был представлен полностью прозрачный свитер с тонкими вязанными полосками на рукавах. Примечательно, что при показе новой одежды модели выходили в необычном наряде на подиум без нижнего белья.

6 сентября сообщалось, что Calvin Klein выпустил новые коллекции мужского и женского белья сезона осень 2017. Обе линейки представляют чувственные силуэты и эксклюзивные инновационные материалы с использованием микротехнологий.

Calvin Klein — американский дом моды, производит мужскую и женскую одежду, а также нижнее белье, обувь, парфюмерию, часы и аксессуары. Основан дизайнером Кельвином Кляйном. Марка зарегистрирована в 1968 году в Нью-Йорке.