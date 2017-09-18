Террористки из Ростова-на-Дону получили длительные сроки лишения свободы

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) признал Татьяну Карпенко и Наталью Гришину виновными в подготовке теракта в торгово-развлекательном центре Ростова-на-Дону и приговорил их к длительным срокам лишения свободы. Об этом в понедельник, 18 сентября, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Татьяна Карпенко осуждена к 14,5 годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч рублей, Наталья Гришина — к девяти годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей.

Женщины признаны виновными по статьям 30, 205 («Подготовка террористического акта»), 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

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26 июля стало известно, что СКОВС вынес обвинительный приговор Виктории Семеновой — сообщнице Карпенко и Гришиной; ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, Семенова должна была взорвать себя, став непосредственным исполнителем теракта. После задержания она признала свою вину, активно сотрудничала со следствием и выступила свидетелем по делу Карпенко и Гришиной. Как установили в Следственном комитете России (СКР), они были сторонницами исламистских радикальных движений и разделяли взгляды запрещенных в России террористических организаций «Имарат Кавказ» и «Исламское государство».

Следователи считают, что в период с октября 2015-го по январь 2016 года Карпенко и Гришина намеревались совершить теракт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров Ростова-на-Дону. Для этого женщины подготовили взрывчатые вещества и взрывные устройства, наполненные шурупами в качестве поражающих элементов, и поместили все это в жилет-разгрузку.

Обвиняемые склоняли к совершению теракта Семенову. Взрывное устройство находилось у нее дома. Сотрудники правоохранительных органов предотвратили преступление, задержав женщин.