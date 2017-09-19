Кадыров прокомментировал видео с дающим пощечину буддисту мусульманином

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал поступок кавказцев, которые оскорбили и дали пощечину буддисту в Москве, недостойным. Об этом во вторник, 19 сентября, он написал в Telegram.

«Мне скинули видео, на котором молодой человек, якобы считающий себя мусульманином, бьет по лицу буддиста. (...) Истинный мусульманин никогда не станет обижать слабого, ни в чем не повинного человека», — отметил Кадыров.

«Это позерство и реклама. Этим такие люди только портят отношения между религиями, провоцируют межнациональные и межрелигиозные конфликты», — добавил он.

Ранее во вторник в Telegram-канале Mash появилось снятое в парке Горького видео. Судя по записи, два молодых человека спрашивают мужчину, буддист ли он; после того как тот кивает, его бьют по лицу и грубо обзывают.

Публикация была подписана Mash таким образом: «Вы мне, гады, еще за Мьянму ответите. Дагестанские миротворцы борются за справедливость на улицах Москвы».

Комментируя это в соцсети, Кадыров спросил, «при чем тут этот парень-буддист» и «какая связь с теми, кто устраивает геноцид мусульман в Мьянме». «Надо наказывать как шайтанов тех, кто совершает преступления, а не тех, кто мирно живет и честным трудом зарабатывает на свою семью», — подчеркнул глава Чечни.

Ситуация в Мьянме, а именно на территории штата Ракхайн, обострилась в конце августа после того, как боевики «Араканской армии спасения рохинджа» напали на десятки пунктов полиции. Затем в регионе началась военная операция. Жертвами столкновений стали свыше 400 человек. Власти Мьянмы, большинство населения которой буддисты, не признают мусульман народности рохинджа своими гражданами, они лишены доступа к медицинским услугам и испытывают нехватку продовольствия.

В ООН назвали происходящее в Мьянме этнической чисткой. По данным Международной организации по миграции, после последней вспышки насилия число рохинджа, бежавших в Бангладеш, превысило 420 тысяч человек.