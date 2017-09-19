Спорт
 

Испанский клуб оштрафовали за слишком низкую посещаемость матчей

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Руководство испанской Ла Лиги оштрафовало «Сельту» (Виго) за слишком низкую посещаемость домашних матчей. Об этом сообщает MKTesportivo.

Во время первого домашнего матча «Сельты» на трибунах присутствовало 16,9 тысячи фанатов, во время второго — 17,4 тысячи, при этом арена может вместить 32,5 тысячи человек. Это заставило клуб снизить стоимость билетов до 40 евро.

По правилам лиги, стадионы клубов должны заполняться как минимум на 70 процентов во время матчей, которые транслируются по телевидению. Это сделано для того, чтобы сохранить престиж испанского футбола на рынке.

«Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В четырех матчах команда одержала одну победу и потерпела три поражения, набрав три очка. Следующую домашнюю встречу клуб из Виго проведет 21 сентября с «Хетафе».

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