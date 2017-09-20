Доля импортных товаров в российских магазинах упала до исторического минимума

Доля импортной продукции в российских магазинах достигла исторического минимума. Об этом в среду, 20 сентября, пишут «Известия».

По данным Росстата, доля потребительских товаров зарубежного производства в розничных сетях во втором квартале нынешнего года составила 33 процента, а продовольственных — 21 процент. В 2005 году, когда началось наблюдение за показателем, импортные потребтовары занимали 45 процентов всего ассортимента, продовольственные — 36 процентов.

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Уменьшение доли зарубежных товаров в Минпромторге объяснили развитием отечественного производства и переносом в Россию мощностей иностранных компаний. «Товары концернов переходят из разряда импортных в разряд произведенных в нашей стране. Это выгодно и экономике страны, и производителям», — заявили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что в последние годы заметно выросло российское производство ряда продуктов питания. Наиболее успешно идет замещение импортных овощей.

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова пояснила, что снижение доли импорта — сезонное явление. «Тенденция пока еще очень неустойчива, и сказать, что импортозамещение состоялось в полной мере, нельзя», — полагает она.

В августе глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что оптимальным для политики импортозамещения является курс в 62 рубля за доллар.

По данным Федеральной таможенной службы России, в январе-июле 2017 года импорт товаров вырос на 27,4 процента в годовом выражении, до 107,6 миллиарда долларов.