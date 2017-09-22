Полиция отпустила напавшего на Ляскина под подписку о невыезде

Подозреваемый в нападении на оппозиционера Николая Ляскина Алексей Щербаков отпущен под подписку о невыезде. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

«С Щербакова взята подписка о невыезде, и его отпустили из отделения полиции, так как прошло 48 часов с момента задержания», — сказал собеседник агентства.

Сам Ляскин в ходе очной ставки в ОВД Мещанское не смог опознать в Щербакове напавшего на него мужчину. «Я не готов точно сказать, что именно этот человек на меня нападал, хотя он признается в нападении по моей же просьбе. Самое безрассудное им было заявлено на опознании то, что при первой нашей встрече я якобы попросил его дать мне по голове за деньги», — сказал он ТАССу.

Информированный источник сообщил «Интерфакс», что Щербаков

ударил в лицо координатора штаба Алексея Навального по Южному административному округу Москвы Ивана Хромеева на почве вспыхнувшего между ними конфликта.

На главу московского штаба Алексея Навального Ляскина было совершено вечером 15 сентября в районе проспекта Мира. Неизвестный несколько раз ударил оппозиционера железной трубой, на голове у пострадавшего образовалась гематома. Позже в Twitter Ляскин сообщил, что у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По факту инцидента расследуется уголовное дело.