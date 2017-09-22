Москвичам покажут ультрасексуальное белье

Немецкая марка Triumph представила новую линейку ультрасексуального нижнего белья Amourette Charm, которое с 25 сентября можно будет купить в магазинах Москвы. Об этом представитель компании рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

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«Amourette Charm — это остросовременное прочтение элегантной и подчеркнуто женственной линии ультрасексуального нижнего белья с превосходной поддержкой груди и идеальной посадкой», — рассказали в пресс-службе Triumph. Основными цветами коллекции стали черный и розовый с цветочным орнаментом.

В августе сообщалось, что Triumph представила инновационную спортивную коллекцию Triaction. При разработке использовалась сертифицированная система поддержки груди. Вещи рассчитаны на занятия спортом разной интенсивности — Cardio и Studio.

Triumph International — немецкий производитель нижнего белья, купальников и домашней одежды с более чем 3,6 тысячи магазинов в 120 странах.