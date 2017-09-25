Песков оценил ресурс влияния ультраправых партий в России

Влияние ультраправых партий, схожих с «Альтернативой для Германии», в России минимально. Такое мнение в понедельник, 25 сентября, высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Комментируя итоги парламентских выборов в ФРГ и результат оппозиционной партии евроскептиков правого толка, Песков отметил, что в Кремле всегда с уважением относятся к выбору граждан в любой стране.

Представитель Кремля также ответил на вопрос о том, могла бы аналогичная партия получить высокий результат на выборах в России. «Внутриполитическая раскладка партий достаточно хорошо известна, она достаточно стабильна. У нас есть партия, которая занимает абсолютно лидирующие позиции — это "Единая Россия"», — сказал Песков. Он также упомянул партии, которые представляют парламентскую и непарламентскую оппозиции.

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«Но ресурс влияния на электорат партий, о которых вы говорили («Альтернатива для Германии» — прим. «Ленты.ру»), в нашей стране минимальный», — подчеркнул он.

24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг, на которых «Альтернатива для Германии» (АдГ) впервые за свою историю прошла в парламент, набрав около 13 процентов голосов и заняв третье место. Кроме того, в бундестаге будут представлены еще три партии, прошедшие пятипроцентный барьер — Свободная демократическая партия, «Левые» и «Зеленые» (10,7, 9,2 и 8,9 процента соответственно). Большинство голосов у блока ХДС/ХСС — 32,9, на втором месте социал-демократы, у них 20,5 процента голосов.

«Альтернатива для Германии» была основана в феврале 2013 года. Среди обозначенных приоритетов: выход из Еврозоны, отказ от помощи странам-банкротам и борьба с исламизацией общества.