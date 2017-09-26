Российского владельца футбольного клуба «Марбелья» арестовали в Испании

Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг арестован Гражданской гвардией Испании. Об этом сообщает портал abc.es.

По информации источника, операция прошла утром во вторник, 26 сентября, в испанских городах Марбелья и Михас. Вместе с предпринимателем были задержаны еще десять человек. Все они подозреваются в связях с преступной организацией, действующей в России, и отмывании денег. Также были изъяты материалы для расследования.

В мае 2016 года владелец португальского футбольного клуба «Лейрия» россиянин Александр Толстиков был задержан полицией в рамках дела о махинациях в клубе. В июле суд отказался признать его виновным и отпустил на свободу.

Гринберг проживает в Марбелье с 2008 года. Россиянин — владелец и президент местного футбольного клуба, который выступает в Сегунде В (третий по силе дивизион чемпионата Испании). В текущем сезоне «Марбелья» после шести матчей набрала десять очков и занимает девятое место.