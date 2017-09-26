В Кремле выразили озабоченность украинским законом об образовании

В Кремле не считают некоторые положения подписанного президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании удачными и современными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 26 сентября.

«Мы видели, мы знаем, что многие положения этого закона вызывают очень жесткую реакцию у целого ряда соседей Украины. Безусловно, [у нас] также есть озабоченность», — сказал Песков.

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Накануне Порошенко подписал закон об образовании, которым фактически вводится запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. По его мнению, документ обеспечивает равные возможности для всех, потому что гарантирует каждому выпускнику высокий уровень владения языком, необходимый для успешной карьеры в стране.

Закон, принятый Верховной Радой в начале сентября, раскритиковали власти Венгрии и Румынии. Они считают, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. Так, 21 сентября глава аппарата правительства Венгрии Янош Лазар заявил, что в случае подписания его Порошенко Киев потеряет Будапешт как друга. В тот же день в качестве протеста президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит в украинскую столицу.

В соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5-го класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.